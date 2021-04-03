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美國男子開車襲擊國會山莊 警方1死1傷

環球社會熱點 11:04 2021/04/03

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一名男子開車襲擊美國國會山莊路障，造成1名警員殉職及1名警員受傷。

美國華盛頓國會山莊周五（2日）發生襲擊案，一名男子開車撞向國會山莊路障，並揮刀刺向駐守國會山莊的警員，造成1名警員殉職及1名警員受傷。華盛頓警方指，這名襲擊國會山莊的疑犯於現場遭警方開槍擊斃。

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事發於當地周五下午，警方指一名男子駕駛一輛藍色汽車撞向駐守國會山莊的兩名警員，並開車撞向國會山莊參議院側面憲法大道（Constitution Avenue）入口設置的路障。男子其後下車持刀襲擊駐守的警員，當時最少一名警員向男子開槍還擊，男子遭擊斃。

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襲擊事件造成一名警員死亡及一名警員受傷。警方確認殉職警員的姓名為埃文斯（William Evans），自2003年開始於警隊效力。至於另一名警員受傷後送院治理，情況穩定。

美媒引述知情人士指，疑犯身份為25歲的男子格林（Noah Green）。格林於社交媒體Facebook上的個人頁面提到他是一名伊斯蘭主義組織「伊斯蘭民族」（Nation of Islam，簡稱NOI）的支持者，他最近面臨包括失業等個人困境。

美國總統拜登（Joe Biden）對事件感到難過，已下令白宮下半旗致哀，並對殉職警察家屬致以慰問。

責任編輯：鄭錦玲

 

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