【疫市求生】疫情下本地郊遊需求升   把握機遇發展長遠潛力

新冠疫情反覆至今，出國旅遊的機會遙遙無期。香港市民固然苦悶不已，業界更是一片蕭條，但港人素來以靈活變通著稱，在疫情期間開發並整理出很多本港郊野「深度遊」路綫，既可以消磨時間，認識家園，更可以利用走入大自然的機會鍛鍊體能，有益身心。

鑑於廣大市民對郊遊的交通需求急升，有巴士公司早前就向運輸署申請加開不同臨時路綫，以便利市民往返部分郊遊熱點。可惜的是，當局礙於種種原因如道路汽車流量的負荷、既得利益者的反對，又或是當地居民對人流造成環境影響的憂慮等等，今次只批准了2條新路綫的申請。

誠然香港作為一個國際都會，交通網絡完善發達，即使是一般公共交通工具無法直達的郊遊地方，市民總有辦法可以到埗。但為了便利本港居民和外地遊客，更完善的交通及設施配套始終有長遠的發展需要。特別是2016年香港的麥理浩徑榮獲《國家地理雜誌》評為全球20大夢想行山徑之一後，愈來愈多港人認識到香港除了是中西文化匯萃的國際金融中心外，其生態旅遊的資源亦是意想不同的豐富且具多樣性，發展潛力巨大。

現今社會的環保意識不斷提升，綠色生態旅遊已是大勢所趨，而肺炎疫情令更多從未體驗過香港郊野山海之美的市民，藉機感受到家園的美好面貌，未嘗不是苦中作樂的珍貴得著。既然市民能把握是次疫情衝擊帶來的生活轉變，希望政府有關部門都能夠積極「把握機遇」，善用資源去提升、建立和推廣本地綠色旅遊產業，冀能實踐保育環境和發展經濟的雙贏局面。

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