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【美股分析】標普500指數2030年前見8000點？

股樓投資 16:24 2021/04/03

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美股標普500指數剛於上個交易日（4月1日），突破4000點關口，創歷史新高。但市場研究機構Bernstein Research，發表報告指，標指將於2030年前見8000點，年複合增長率為8.24%。
此預測建基於兩個預期，溫和通脹及股票繼續受投資者垂青。報告指，溫和通脹將有利於股市，同時相信政府會長期維持高負債及大規劃援助計劃，例如財政刺激政策、改善基建計劃等。新冠疫情徹底改變一切，從前難以相像的計劃，現今皆一一實現。

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加上缺乏股票以外的投資渠道，資金源源不絕湧入股市，單此一樣，已足夠推升股市，從而吸引更多資金，形成良性循環。
估值方面，報告提到現時大市估值處高位，以Shiller PE計算為36倍，達120年高位。但他們相信，政策的威力勝過估值，美股過去10年一直被視為昂貴，如果因此避開，只會錯過多年升市。
升市的最大風險為過高通脹，政府將被逼大幅加息壓抑通脈，股市牛市或因此終結。

 

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撰文 : 龍瑞成

標準普爾500指數 市盈率 股票 美股

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