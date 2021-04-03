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【虛擬貨幣】外國工程師用GameBoy掘Bitcoin

股樓投資 16:14 2021/04/03

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Bitcoin價格於6萬美元左右爭持，且愈來愈多大機構接受Bitcoin交易。外國有一工程師，眼見Tesla（TSLA）容許客人以Bitcoin買車，便覺得應該參加Bitcoin熱潮。身為工程人，當然想以掘礦方式獲得Bitcoin，不過眼見所需的顯示卡大多缺貨，便突然靈光一閃，可不用古舊的Gameboy掘礦，亦可挑戰自己的改裝能力。
他使用一部最原祖的黑白色Gameboy，由於無法連上互聯網及處理整個區塊鏈，他將Gameboy原來用來插入對戰連接綫的插位，連接上Raspberry Pi Pico電腦，令它可以上網，處理掘礦所需運算。
詳細解釋：


Gameboy只有4.19MHz處理器及8 KB 影像記憶體，掘礦所需時間，較標準ASIC礦機慢125萬億倍，估計要掘得一粒Bitcoin，將需時數百萬年。

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 區塊鏈 顯示卡

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