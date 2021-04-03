【稚子何辜】天下無不是之父母？  虐兒致死案令人唏噓

最近，香港女童陳瑞臨疑遭生父及繼母虐待致死案開審，女童遺體上有多達133個新舊傷勢，至今沉冤未雪，案情令人髮指。南韓亦爆出一宗恐怖虐兒致死案，震驚當地社會。一名3歲女童被母親遺棄在慶尚北道的家中活活餓死，約半年後始被外婆發現已呈木乃伊狀的遺體。而綜合當地警方和傳媒的最新調查報告，女童與22歲的「母親」在基因鑑定上實為親姊妹，而女童的生母竟然是48歲的「外婆」！此外女童的基因檢測顯示其生父並非「外婆」的丈夫，後來警方鎖定了「外婆」的外遇對象和一名男性友人調查亦非女童生父；而「母親」又的確曾生下一女，然這名女孩至今不知所蹤，令整件案件更撲朔迷離，真相全貌仍待水落石出。

這些糾纏不清的私生活混帳得令人咋舌。現代社會正確避孕的方法很多，既然沒有能力和心理準備為人父母，何必不顧後果生兒育女? 就算是之後才無力撫養孩子，亦可向政府和社福機構求助，起碼讓孩子得到人道照顧，為何要喪心病狂棄養甚至虐待孩子致死?

「天下無不是之父母」出自宋人應俊《琴堂諭俗編》卷上《孝父母》的《續編》，這番話如果斷章取義地理解，放在上述的個案明顯是自打嘴巴。然而時至今日，仍有很多人會錯覺「父慈子孝」的天倫之情是與生俱來且理所當然的。其實即使是血濃於水的關係，也需要親人努力去互相包容、雙向付出、用心經營才可以健康長久地維繫下去。無條件或理所當然的付出始終有違人性，人作為子女雖然無法選擇父母，但絕對可以選擇成為怎樣的父母或乾脆不要生兒育女，做個負責任的人。

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