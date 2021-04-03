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【正確價值觀】「BM風」風靡全球 網紅「炫瘦」加劇病態審美觀

理財智慧 07:45 2021/04/03

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最近內地已掀起「時尚」亂象，引起國民甚至外國傳媒關注，那就是由不少網紅發起到UNIQLO試穿童裝，拍照上傳網絡社交平台「打卡」的行為。這種「讓成人試穿童裝」去炫耀身材的另類風潮，引起大眾關注。
這種風格又被稱為「BM風」，在外國已出現了一段時間。所謂「BM」是意大利快速時裝（Fast Fashion）品牌Brandy Melville的縮寫，因這個品牌推出的女性服裝絕大多數尺碼只有「S」或以下，強調版型纖瘦、緊緻和短小的設計，所以被借指成人（多指女性）故意穿著尺寸明顯偏小的服裝風格。而近期這種風格再次在內地引起一陣模仿熱潮，只是品牌由BM轉為更大眾化的UNIQLO童裝，且很多人往往是襯著熱潮，到店裡利用試身室免費拍照，被強行穿壞衣物無人問津，只好棄置。此舉令店舖蒙受損失，亦反映時下部份公眾（尤其是年輕人）缺乏公德心和自私浪費的社會問題。
更重要的是從這種風尚潮流的「多次回歸」，可見社會主流對女性外形的刻板印象依舊，從網上不斷爆紅的種種「炫瘦」挑戰如：「反手摸肚臍」、「A4紙纖腰」、「鎖骨放硬幣」、「漫畫腰挑戰」到「BM風」等等，歸根究抵都是一種盲目以「病態纖瘦」為美的審美標準。在今天提倡尊重身體自主、欣賞個人風格、重視多元包容的普世價值，下顯得格外諷刺。
其實審美標準因人而異，本屬個人自由。只是不應該將之強加於別人身上肆意批判，甚至鼓吹有損健康的審美風氣，至於因為「炫瘦」的操作而為無辜商家蒙受損失，製造浪費就更令人反感。拒絕盲從別人對「美」的定義，自信地活出自我從來不易，不過相信隨著時代不斷進步，正確的價值觀總會得到主流支持。

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撰文 : 龍瑞成

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