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【虛擬貨幣】總市值超1.8萬億美元 3月內或再倍升

股樓投資 07:37 2021/04/03

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虛擬貨幣如Bitcoin、ETH等在年初至今愈升愈有，令它們的總市值亦不斷上升，截至周五，數字已超越1.8萬億美元。當中Bitcoin佔比最高，佔比六成，市值達1.08萬億美元，ETH排第二，佔比僅11%，市值約2,000億美元。
而前對冲基金經理、著名Bitcoin投資者Raoul Pal表示，他預期虛擬貨幣的總市值，會於兩三個月內倍升。
要了解1.8萬億美元在投資市場的地位，可與不同數字作比較。首先，正如聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前表示，Bitcoin或可以取代黃金。以黃金市場比較，金市的估計總市值為10萬至11萬億美元，Bitcoin市場已達其10分1，流動性、市場深度已經足夠。
第二，若以一般投資市場比較，如美國股市，美股總市值約48.6萬億美元，Bitcoin只有其2.22%。而全球股市市值約87萬億美元，Bitcoin僅達1.24%。
最後，若以主權基金資產比較，以世界最大的挪威政府養老基金為例，其資產達現為1.2萬億美元，Bitcoin市值與之接近。與主權基金比較的原因是，早前新西蘭官方退休儲畜計劃，旗下的一個退休基金：KiwiSaver Growth Strategy fund，決定將5%資產投資於Bitcoin，若其他主權基金跟隨，必定能推升Bitcoin價格。

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撰文 : 龍瑞成

美股 虛擬貨幣 主權基金 黃金 美國聯儲局

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