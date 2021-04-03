【美股分析】巴菲特指標見美股估值過高

股神巴菲特常用一簡單指標測量美股估值，就是將整體美股市值，除以美國國內生產總值（GDP，有些版本會使用國民生產總值（GNP），但數值差不多），再乘以100%，公式如下：

美股市值／美國GDP X 100% ＝巴菲特指標

一般會以75%作分界綫，低於75%為估值過低，75%至90%為合理估值，高於90%為估值過高。現時美股股市總市值約為48.6萬億美元，GDP為21.7萬億美元，巴菲特指標224%，估值極高。並創下歷史新高，如將之與過去數字比較，現時數值較歷史平均高出79%，達2.58個標準差。即使2000年科網股泡沫，當時數值較歷史平均「僅僅」高出67%，可見現時估值之高。

但有些評論認為，巴菲特指標今次或會失準。主要因為聯儲局及各國央行天量放水，推升股票估值，新冠疫情至今，1年時間內，聯儲局資產負債表擴張了188%，由約4.1萬億美元，升至7.7萬億美元，增加3.6萬億美元。相較之下， 金融海嘯後，聯儲局資產負債表用了6年時間，才有相當數字增幅，可見放水速度驚人。如此天量放水，美股驚人估值亦變得合理。

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