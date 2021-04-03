【豬瘟重臨】國內再爆發非洲豬瘟 北部養豬業已遭重挫

今年中國再一次爆發非洲豬瘟，北部省份的養豬業已遭到重挫，且損失程度超預期，南部省份亦正在提高警惕。

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據報道，今年在中國發現非洲豬瘟新病毒株，目前東北、北部和河南省正爆發新一波豬瘟疫情。今年首季東北和北部省份至少有20%的存欄受到影響，而河南省的母豬損失在20至30%左右。

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業內人士透露，近幾個月中國北方有養豬戶損失了幾千頭母豬，有些更損失了一半以上的種豬。

由於種豬受到衝擊，小豬價格隨之上漲，平均每隻價格超過1,800元（人民幣，下同），明顯高於去年11月的995元，距離去年2月的紀錄高位2,356元亦不太遠。

之前，2019年中國也曾爆發非洲豬瘟，令全國陷入豬肉荒，豬肉價格飛漲。至於今年疫情會否比2019年嚴重，還須觀察中國南部省份的疫情發展。

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記者：林衛