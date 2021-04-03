  • 25°C
香港時間 : 2021403日 (六) 03:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃金失色】經濟反彈預期趨樂觀導致金價走弱 三種情境影響黃金走勢

股樓投資 02:23 2021/04/03

分享：

今年首季金價表現認真麻麻，累計下跌逾9%，至每盎司1,700美元左右。多個因素導致金價走弱，包括美元反彈，債息抽升及經濟增長預期好轉，使得避險需求降低。

【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手，請按【見下頁

早前，高盛將金價目標由每盎司2,300美元降至2,000美元。資料又顯示，資金從黃金ETF撤出，今年來最大的黃金ETF SPDR Gold Trust就出現資金淨撤出75.2億美元。

【TSM】台積電加價　兼斥千億美元提高產能　長遠利好股價？，請按【見下頁

金價真的無運行？未來金價走勢很取決於債息走向和美國聯儲局的政策，引述Fulcrum Asset Management的分析，可能出現三種情境。

第一種，押注聯儲局提前加息以控制通脹的債券投資者被證明是正確的，或導致金價反覆下跌。

第二種，聯儲局正確預判通脹上升乃短期現象，並在2023年之前維持利率不變，意味金價可能跌過籠。

第三種，電子晶片和塑膠等產品的全球供應鏈中斷或其他因素，導致通脹率上升幅度和持續時間超過投資者或聯儲局預期。這可能令實際債息受壓，提振金價。

【延伸閱讀】美股焦點：契媽太空探索ETF「ARKX」周二上市 京東位列第五大持倉 阿里巴巴、騰訊離奇上榜，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

美國聯儲局 金價 黃金 美元 通脹 加息 經濟

上一篇文章

【豬瘟重臨】國內再爆發非洲豬瘟 北部養豬業已遭重挫

下一篇文章

年度薪酬調整 金管局員工固定薪酬將由4月起凍結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜
【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想