【黃金失色】經濟反彈預期趨樂觀導致金價走弱 三種情境影響黃金走勢

今年首季金價表現認真麻麻，累計下跌逾9%，至每盎司1,700美元左右。多個因素導致金價走弱，包括美元反彈，債息抽升及經濟增長預期好轉，使得避險需求降低。

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早前，高盛將金價目標由每盎司2,300美元降至2,000美元。資料又顯示，資金從黃金ETF撤出，今年來最大的黃金ETF SPDR Gold Trust就出現資金淨撤出75.2億美元。

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金價真的無運行？未來金價走勢很取決於債息走向和美國聯儲局的政策，引述Fulcrum Asset Management的分析，可能出現三種情境。

第一種，押注聯儲局提前加息以控制通脹的債券投資者被證明是正確的，或導致金價反覆下跌。

第二種，聯儲局正確預判通脹上升乃短期現象，並在2023年之前維持利率不變，意味金價可能跌過籠。

第三種，電子晶片和塑膠等產品的全球供應鏈中斷或其他因素，導致通脹率上升幅度和持續時間超過投資者或聯儲局預期。這可能令實際債息受壓，提振金價。

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記者：林衛