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Shell大抽獎送逾30萬份獎品　隨時可享免費汽車護理及現金禮券

商業 10:00 2021/04/03

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香港蜆殼有限公司（Shell）推出「三重獎賞，加倍動力」推廣，總共送出超過300,000份獎品。

駕駛人士留意，今年香港蜆殼有限公司（Shell）推出「三重獎賞，加倍動力」推廣，總共送出超過300,000份獎品。由4月1日至6月30日，顧客只要以Shell Bonus 咭惠顧Shell V-Power 或Shell汽車護理服務滿港幣$450，即可自動參加「大抽獎」和領取「即中獎」。

【新冠肺炎】食肆需提升換氣量或裝空氣淨化機　專家料需花費2000元

1）Shell V-Power 「大抽獎」
推廣期間，Shell Bonus 咭會員只需作簡單的網上登記，並惠顧Shell V-Power 或汽車護理累積消費每滿港幣$450，即可獲得一次大抽獎機會。Shell「大抽獎」總共送出150份、總值超過10萬的汽車護理獎品，包括免費9H汽車保護鍍膜服務一次、免費水晶蠟護理服務一次、免費更換Shell Helix Power 機油（4公升）服務一次。大抽獎每月名額50名，分別於5月、6月及7月初抽出得獎者。

Shell「大抽獎」總共送出150份、總值超過10萬的汽車護理獎品，隨時可享免費汽車護理。

2）Shell V-Power 「即中獎」
Shell Bonus 咭會員惠顧Shell V-Power 或汽車護理滿港幣$450後，除可參加「大抽獎」，還可獲贈一張紅色或灰色的「即中獎」咭。惠顧Shell V-Power 可獲得紅色「即中獎」咭，汽車護理則獲得灰色「即中獎」咭。Shell 總共送出100,000份「即中獎」獎品，當中包括現金禮券和Bonus Point。

3）Shell FuelSave「 即中獎」　
Shell Bonus 咭會員凡惠顧Shell FuelSave 累積消費每滿港幣$450，即可獲得一張黃色「即中獎」咭，更會送出超過200,000份禮品，獎品包括便利店消費折扣、汽車護理服務折扣等。

【半導體】半導體仍短缺　傳中芯國際本月起上調代工價格

責任編輯：蘇穎琪

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