  • 27°C
香港時間 : 2021402日 (五) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東數科】京東數科3月30日突撤回科創板上市申請　繼螞蟻集團後又一金融科企煞停

新經濟追蹤 19:41 2021/04/02

分享：

【京東數科】京東數科3月30日突撤回科創板上市申請　繼螞蟻集團後又一金融科企煞停

京東數科在科創板上市申請終止，上交所文件指出，3月30日，京東數科保薦人國泰君安證券、五礦證券及京東數科提交了撤回上市申請，根據規定，上交所決定撤回科創板上市審核。昨日路透社旗下IFR報道，京東 （09618） 將京東雲和人工智能業務分拆給京東數科後，京東數科或再提科創板IPO申請。

京東 （09618） 於3月31日發布通告，就分拆京東智聯雲業務至京東數科訂立最終協議，將京東智聯雲業務以及部分資產，總價值約為157億元人民幣，作為對價轉讓予京東數科，以獲得京東數科發行的普通股。該項交易於3月31日完成後，京東持有京東數科的股權增至約42%。

京東數科去年9月11日獲受理科創板申請後，京東數科於10月16日的審核問詢函的回覆中，以表列及文字等形式，與螞蟻集團的業務作比較，指出「在國內市場中，螞蟻集團通過開放科技平台模式為消費者和商戶提供信貸、理財和保險產品，但公司在業務模式、發展階段、中心化分發APP、產品和服務等方面與螞蟻集團存在本質區別，並不具有完全可比性」。

京東數科於10月16日的審核問詢函的回覆

京東數科稱其業務致力於為金融機構、商戶與企業、政府及其他客戶提供全方位數字化解決方案，是一家領先的數字科技公司。京東數科以大數據、人工智能、雲計算、區塊鍊等新一代信息技術為基礎，為客戶提供「科技（Technology）+產業（Industry）+生態（Ecosystem）」的全方位服務，打造產業數字化「聯結（TIE）」模式。

螞蟻集團於去年11月3日暫緩上市。

【新股IPO】京東旗下京東數科擬再提出科創板IPO申請

【京東股價】京東成立京東科技子集團　將雲、AI業務與京東數科整合

【京東集團】京東研究業務整合　擬將智聯雲業務併入京東數科

【科企監管】京東數科CEO改任副董事長　由京東集團首席合規官李婭雲接捧

【新股IPO】京東數科回覆上市詢問：收入不依賴京東

記者：譚志偉

港股 科創板 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 螞蟻集團（06688）

下一篇文章

【港股】恒指黑期高水88點　亞股齊升（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指收市升1.8%（不斷更新）
【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指收市升1.8%（不斷更新）
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【小米回購】小米回購計劃啟動 斥資7億連續兩日回購
【小米回購】小米回購計劃啟動 斥資7億連續兩日回購
【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌
【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌
【中美角力】美銀：繼貿易戰科技戰後　中美將爆發氣候戰
【中美角力】美銀：繼貿易戰科技戰後　中美將爆發氣候戰
【3800股價】保利協鑫及協鑫新能源售6光伏電站
【3800股價】保利協鑫及協鑫新能源售6光伏電站