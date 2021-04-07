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【京東數科】京東數科3月30日突撤回科創板上市申請　京東跌近4%（第三版）

新經濟追蹤 10:37 2021/04/07

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京東數科3月30日突撤回科創板上市申請。

京東數科在科創板上市申請終止，上交所文件指出，3月30日，京東數科保薦人國泰君安證券、五礦證券及京東數科提交了撤回上市申請，根據規定，上交所決定撤回科創板上市審核。路透社旗下IFR報道，京東 （09618） 將京東雲和人工智能業務分拆給京東數科後，京東數科或再提科創板IPO申請。

據內地媒體報道，京東數科稱，此次撤回科創板IPO申請是基於公司自身發展戰略考慮。京東對此不予置評。去年底消息指，京東數科若成功上市，市值將逾2000億元人民幣。

京東假期復市低開2.7%，最新跌3.7%，報323.8元，成交額逾5億元

京東 （09618） 於3月31日發布通告，就分拆京東智聯雲業務至京東數科訂立最終協議，將京東智聯雲業務以及部分資產，總價值約為157億元人民幣，作為對價轉讓予京東數科，以獲得京東數科發行的普通股。該項交易於3月31日完成後，京東持有京東數科的股權增至約42%。

【下一頁】螞蟻、京東等互聯網借貸廣告何故被銀保監批評「奇葩」？一文看清內地創意借貸廣告

京東數科去年9月11日獲受理科創板申請後，京東數科於10月16日的審核問詢函的回覆中，以表列及文字等形式，與螞蟻集團的業務作比較，指出「在國內市場中，螞蟻集團通過開放科技平台模式為消費者和商戶提供信貸、理財和保險產品，但公司在業務模式、發展階段、中心化分發APP、產品和服務等方面與螞蟻集團存在本質區別，並不具有完全可比性」。

京東數科於10月16日的審核問詢函的回覆

京東數科稱其業務致力於為金融機構、商戶與企業、政府及其他客戶提供全方位數字化解決方案，是一家領先的數字科技公司。京東數科以大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等新一代信息技術為基礎，為客戶提供「科技（Technology）+產業（Industry）+生態（Ecosystem）」的全方位服務，打造產業數字化「聯結（TIE）」模式。

螞蟻集團於去年11月3日暫緩上市。

（第二版增加回應；第三版增加京東股價）

【新股IPO】京東旗下京東數科擬再提出科創板IPO申請

【京東股價】京東成立京東科技子集團　將雲、AI業務與京東數科整合

【京東集團】京東研究業務整合　擬將智聯雲業務併入京東數科

【科企監管】京東數科CEO改任副董事長　由京東集團首席合規官李婭雲接捧

【新股IPO】京東數科回覆上市詢問：收入不依賴京東

記者：譚志偉

港股 科創板 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 螞蟻集團（06688）

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