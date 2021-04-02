【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手

1997年時，不少人買樓投資，惟亞洲金融風暴後，隨即損失慘重。有趣的是，部分業主當年未有因此嚇怕，反而一直持貨至今，終令「蟹貨」也能大賺錢。中原王勤學說，元朗朗晴居7座中層D室，實用面積573平方呎，兩房間隔，原叫價698萬元，終減價約3%，以675萬元易手，實用呎價11,780元。

據了解，原業主於1997年7月，以372.6萬元一手買入單位，持貨近24年，現帳面賺302.4萬元，物業期內升值81%。雖然業主現時大賺離場，惟持貨近24年，物業只升值81%，若非當年高價入市，相信賺得更多，所以買樓最重要講時機，而所謂的時機，往往是無人膽入市時。

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資料顯示，朗晴居位於元朗東南鳳翔路100號，發展商為新鴻基，於1997年12月開始入伙。朗晴居共有13座，提供1,100個單位，實用面積由573平方呎起，至最大756平方呎。

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