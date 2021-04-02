美國最大加密貨幣交易所Coinbase　擬4月中直接上市

虛擬貨幣Bitcoin價格持續高企，繼2021年3月19日後，再度重上60,000美元水平。值得留意的是，比特幣價格飆高，令市場更加期待美國最大加密貨幣交易所Coinbase的上市計劃。Coinbase近日指，美國證券交易委員會（SEC）已批准其上市申請，將於4月14日以直接上市方式，在納斯特克市場掛牌。

新興市場之父麥樸思警告：Bitcoin 崩潰將摧毀全球股市【下一頁】

據招股書顯示，Coinbase去年總營收為12.77億美元，較2019年的5.34億美元，按年急增128%，並轉虧為盈，錄得淨利潤3.22億美元。事實上，愈來愈多投資者對虛擬貨幣感興趣，但有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）上月中表示，若比特幣價格大跌，股市可能因而面臨重大調整。

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