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【IG更新】IG更新後無法正常輸入文字？　網友提供非官方解決方法

商業 17:00 2021/04/02

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IG日前推出APP更新，但不少網民指下載後無法在應用程式內正常打字，所輸入中文字都會變成注音符號。

社交媒體Instagram（IG）日前推出APP更新，但不少網民在下載後，卻一度遇到無法在應用程式內正常打字的情況，所輸入中文字都會變成注音符號。針對上述情況，有網友就提供了一個方法，可暫時解決注音打不出中文的問題。

【綫上直播】Instagram推「Live Room」功能　允許4位用戶進行直播

Instagram於30日推出了181.0版更新。許多香港及台灣網友指出，在更新後卻發現無法正常用注音輸入中文，並指不管以拼音、筆劃、速成輸入，還是手寫也無法排除這項問題；而且不僅是注音輸入，日文輸入法也是有同樣的情況。

據網路消息，IG已提供更新修復注音問題，目前針對貼文的留言及限時動態發文都已能正常輸入，但仍有部份網民指，私訊聊天的注音輸入仍然有問題。

且不僅是注音輸入，日文輸入法也是有同樣的情況。(網上圖片)

有網友就分享，若用家依然遇上以上情況，可嘗試下載第三方鍵盤來解決內建鍵盤無法輸入的問題，並建議可下載「Gboard Google鍵盤」。下載後只需選擇自己習慣使用的語言，就可以解決在IG上的注音輸入問題。

有網友建議，用家可嘗試下載第三方鍵盤「Gboard Google鍵盤」來解決IG上的注音輸入問題。

事實上，Facebook的Messenger在去年9月也曾經出現類似狀況。《自由時報》報道指出，當時注音鍵盤打字不僅會出現無法選字的異常問題，甚至在輸入文字時，即使還沒選好文字，訊息就會被自動傳送。用家其後只能待官方釋出更新檔修復。

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責任編輯：蘇穎琪

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