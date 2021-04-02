逸璟．龍灣旺市減價一成清貨尾　可惜銷情麻麻　僅沽5伙

雖然近日樓市旺，但荃灣西「逸璟．龍灣」早前則減價一成清貨尾，並於周四（4月1日）開售51伙，其中3伙為招標，惟劈價未見有效。據成交紀錄冊資料顯示，逸璟．龍灣僅單日售出5伙單位，分別是1座8樓F室、1座10樓B室、1座10樓F室、2座8樓C室及2座9樓C室。

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資料顯示，逸璟．龍灣為內房中冶（01618）首個在港的住宅頁目，原定2019年6月入伙，但因山坡工程問題而延遲交樓，令不少買家取消交易，更影響發展商的銷售部署。及至近期，發展商更新價單，並大幅減價，三房單位更劈價近一成，平過2018年首次登場的水平，同時指定單位可以半價購買車位。

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