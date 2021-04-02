加拿大安大略省有限度封城四周 冀阻第三波新冠肺炎疫情

正值各國加緊接種新冠疫苗以擺脫新冠肺炎疫情之際，加拿大安大略省宣布，因變種新冠病毒在當地傳播迅速，需要實施有限度封城。加拿大當局暫定政策為期4周，期間禁止所有室內聚會。加拿大專家表示，變種新冠病毒死亡率更高。

安大略省省長福特（Doug Ford）周四（1日）召開記者會，宣布由周六（3日）凌晨起在全省實施居家令，暫定為期四周。期間禁止舉行室內公共聚會或社交活動，室外聚會人數不得多於5人。超市及藥店接待顧客人數，不得多於原本容納數目一半，其他零售店鋪更只能接待4分之一顧客，食肆只能提供外賣，髮型屋需要關閉。

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婚禮、葬禮及宗教活動場所只能接待一成半人，但學校會繼續面授課堂。早前多倫多等城市已經頒布類似命令，是次安大略省舉行將該類措施進一步收緊，並且擴展至全省。

福特表示，變種病毒正在社區快速傳播，理解民眾的付出，有限度封城的決定對個人而言亦十分沉重。當地衛生官員認為，正在省內流行的變種病毒傳播速度比以往更快，而且帶給年青人的死亡風險亦更大。現時疫苗接種速度不足以阻止第三波疫情爆發，所以當局需要迅速採取措施。

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衛生官員其後補充，這種被稱為B.1.1.7 的變種病毒，感染人士死亡率提高了50%，患者需要入住深切治療部的機率亦是之前的兩倍，需要呼吸輔助的機率亦是之前的三倍。入住深切治療部患者年齡更趨向年輕化，從3月15日至21日，近半深切治療部患者年齡在60歲或以下。

根據彭博疫苗追蹤報告顯示，加拿大疫苗接種率不到人口的百分之二。安大略省周四錄得過2,500宗新增確診個案，本周入住深切治療部患者人數創下新高。

責任編輯：李俊儀