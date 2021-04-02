【有相睇】啟德尚．珒溋全新3房示範單位登場　發展商另推「復活節限時優惠」

發展商善用復活節檔期賣樓，並推出期間限定優惠。合景泰富（01813） 及龍湖集團 （00960）合作發展，位於啟德的尚‧珒溋，提供「復活節限時優惠」至本月30日，延續啟德區住戶專屬額外1%折扣優惠，合資格的買家最高可享20%折扣優惠。發展商同時首度開放全新3房示範單位。

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從發展商提供的相片所見，示範單位以第1座28樓G室為藍本，屬無改動示範單位，實用面積852平方呎，屬3房1套房連工作間及洗手間間隔。單位間隔方正實用，外連落地玻璃趟門連接露台，有助採光及通風。廚房採用傳統梗廚設計，配備全套Miele廚房家電。

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合景泰富集團市務及營銷總監 (香港及海外) 張詩韻說，該盤提供「復活節限時優惠」，延續啟德區住戶專屬額外1%折扣優惠至本月30日，合資格買家可享最高20%折扣優惠。她續說，凡於復活節假日期間，即4月2日至6日期間，親臨項目示範單位參觀，每組客人有機會獲得巧克力禮品店禮券一張。

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