全取決股價 港視分5年獎勵王維基市值逾5億股份

HKTVmall母企香港電視（01137）昨日（4月1日）宣布，採納股份獎勵計劃，當中包括向主要股東、副主席兼行政總裁王維基分五個財年，有條件授出合共最多4579.9萬股港視獎勵股份。

公司指，五批股份將分別於2021至2025財年，授出最多4579.9萬股港視獎勵股份，佔已發行股本總量最多約5%，及擴大後股本的4.8%，每批最多916萬股；按港視前日（3月31日）收市價11.8元計算，該批股份價值5.4億元。

爭取王維基對公司的長期支持承擔

公司指，王維基是核心人物，對公司作出重大貢獻，與公司表現及未來發展息息相關，以鼓勵及留聘王維基為本集團效力，爭取彼對公司的長期支持及承擔。因此，王先生之長期支持及努力將進一步推動本集團日後發展。

根據歸屬關連獎勵股份之增長表現條件，王維基要全數歸屬關連獎勵股份，則股價須於各相關計量期達到超過目標價約24%，即股價之總年度增長率不少於36%（ 假設預期增長率為每年10% ）。

因此，獎勵及關連獎勵股份之經濟利益取決於股價升幅，故王維基只有在所有股東同時受惠於股價上升之情況下方會獲益。此外，由於授出關連獎勵股份將於五年期內歸屬，王維基與股東之利益於一段期間內進一步掛鈎，藉以提高本公司價值及股價。

公司指，公眾股東股權將於五年期內由約55.6%攤薄至約53%。但假設在王維基獲配發關連獎勵股份最高數目之情況下，公眾股東理論上將能夠於約五年期內按攤薄僅2.6%之「成本」，獲得股價至少累計升值4.7倍之回報。

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編輯：李秀雯