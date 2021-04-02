【TSM】台積電加價　兼斥千億美元提高產能　長遠利好股價？

半導體需求強勁，陸續有廠商加價。據《日本經濟新聞》報道，全球最大半導體代工企業台積電（美：TSM）計劃於今年底開始，取消向客戶提供折扣優惠，即變相加價，同時擬未來三年斥資1,000億美元（約7800億港元）提高產能，並支持半導體的先進技術研發。受消息刺激，台積電周四美國升5.5%，收報124.8美元。

台積電又提到，計劃增聘數千名工程師，以及購買土地和設備，在多個城市興建廠房，借此改善生產供應量，維護半導體全球供應鏈。值得留意的是，半導體代工產業，一般會向大客，如如蘋果（美：AAPL）及高通（美：QCOM）提供折扣優惠，多數有數個百分點折扣，惟取消優惠後，即代表半導體價格將上。事實上，若需求沒有因此大跌，或多或少利好公司業績。

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