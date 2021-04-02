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【國際樓價】全球樓價飛漲　不只香港獨旺　澳洲上月樓價升幅　逾32年最勁

股樓投資 13:26 2021/04/02

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新冠肺炎疫苗面世，全國經濟開始復蘇，促使各地樓價回復升勢。據房地產研究機構CoreLogic最新數據顯示，澳洲3月全國樓價按月升2.8%，創1988年10月以來最大升幅。其中港人較為熟悉的悉尼，其樓價升幅強勁，按月升3.7%，按年漲5.4%。

悉尼樓價於去年9月觸底，迄今由低位累計升8%。CoreLogic研究主管Tim Lawless說，悉尼樓價在過去3個月升6.7％，是2015年中以來，最強的季度升勢。此外，墨爾本及布里斯班上月樓價亦按月升2.4%。分析認為，澳洲創紀錄的低借貸利率、經濟前景改善、新樓供應不足、以及政府的刺激措施，都是樓價上漲的原因。

十大屋苑上月成績表出爐　兩個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！【下一頁

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高盛預計，民眾將尋求更大的住宅及工作空間，料澳洲未來兩年樓價升15％。不過，澳洲樓市回歸繁榮，令人擔憂家庭債務因此急升，並恐年輕人更難購買自己的第一個物業，而澳洲監管機構正考慮採取措施，遏抑樓價升勢。

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撰文 : 黄卓賢

樓價 私人屋苑 澳洲 墨爾本 悉尼

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