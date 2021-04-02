【BLM】美國遭警跪殺黑人男子審訊 救護員稱到場時已無脈搏

去年美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被遭白人警員跪頸致死事件，引發多次衝擊美國及全球的反種族歧視示威，繼而出現「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動。案件近日在美國展開聆訊，檢控官傳召當日為弗洛伊德急救的醫護人員作供。其中一名救護員表示，到場時已發現弗洛伊德沒有脈搏。

美國明尼阿波利斯（Minneapolis）白人前警察紹文（Derek Chauvin），用膝頭壓著弗洛伊德的頸部達8分鐘，弗洛伊德送院後證實死亡。聆訊第四日，檢控官傳召當日現場兩名急救員布文德（Seth Bravindar）及史密斯（Derek Smith）作供。

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史密斯表示，當他檢查弗洛伊德脖子時找不到脈搏，這種情況「通俗而言」（In lay terms），「我認為他已經死亡」（I thought he was dead）。 他補充，當他到達現場時，沒有發現有人早前曾為弗洛伊德提供醫療服務。

布文德表示起初接報時，以為情況並非太過緊急，但很快發現弗洛伊德已經軟弱無力。他到達現場時曾要求紹文放開弗洛伊德，令他們可以治療事主。他認為，弗洛伊德在送院前，脈搏和心跳都已停頓。

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以防碰撞，兩人其後用支架固定弗洛伊德頭部，並在救護車以胸壓及電擊為他進行心肺復甦。由於弗洛伊德一直未恢復心跳，救護車前往醫院途中一度停下，正在駕駛的救護員亦曾加入協助急救。

之前弗洛伊德女友羅斯（Courteney）出席法院聆訊，她表示由於弗洛伊德患有痛症，所以有服用鴉片類藥物的習慣。紹文現被控二級謀殺、三級謀殺以及過失殺人罪。

責任編輯：李俊儀