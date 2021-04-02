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【台積電TSMC】台積電將進一步加價　理由是製造成本增加　或抬高終端產品價格

股市 12:29 2021/04/02

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台積電取消客戶折扣優惠，變相進一步加價。

全球半導體供應緊張之際，全球最大半導體代工廠台積電（美：TSM）取消客戶訂單優惠即變相漲價。據日經網報道，台積電計劃2021年底開始取消訂單優惠，意味2022年開始的訂單漲價數個百分點，理由是製造成本增加。

該文章引述消息人士表示，如果客戶訂單量大，台積電通常會給予一些優惠，例如從蘋果（美：AAPL）、高通（美：QCOM）等主力客戶接到智能手機和個人電腦的半導體訂單，會給予數個百分點的優惠。

此前，台積電和聯華電子等台灣企業已經商議漲價至多15%，主要針對車載半導體。而此次取消訂單優惠是後續措施，半導體價格上漲將會反映在終端產品上。

台積電預告3年花1000億美元全球建廠，詳情【下一頁】

此外，台積電為應對全球半導體需求驟增，三年內啟動1000億美元的大型投資。

文章指，台積電首席執行官魏哲家署名的文件中向客戶說明自2021年12月21日起，未來1年的半導體訂單不會再給予此前的優惠。台積電方面承認了從今年起3年內實施1000億美元投資的事實，惟對訂單價格不予置評。

相關文章：【台積電TSM】台積電：中美緊張關係加劇芯片短缺困境　國家自給自足並不現實

【台積電TSMC】台積電上月營收按年增14%　3納米製程進度較預期超前

 

 

 

美股 台積電 台積電（美：TSM）

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