年度薪酬調整 金管局員工固定薪酬將由4月起凍結

金管局公布2021年度薪酬檢討結果，該局員工固定薪酬將會由4月起凍結。員工將會獲發總額相當於薪酬總額20.08%的浮動薪酬，而分配予個別員工的實際數額會按其2020年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。

薪酬檢討由外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外匯基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。

財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了外滙基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

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編輯：李秀雯