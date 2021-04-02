  • 27°C
香港時間 : 2021402日 (五) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年度薪酬調整 金管局員工固定薪酬將由4月起凍結

理財智慧 20:55 2021/04/02

分享：

金管局公布2021年度薪酬檢討結果，該局員工固定薪酬將會由4月起凍結。員工將會獲發總額相當於薪酬總額20.08%的浮動薪酬，而分配予個別員工的實際數額會按其2020年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。

薪酬檢討由外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外匯基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。

財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了外滙基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李秀雯

財政司 金融 香港金融管理局 人力資源 基金

下一篇文章

SPF是什麼？防曬產品測試名單8成未達標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜
【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢