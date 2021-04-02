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守得雲開 北水回流新經濟股

環球政經 18:42 2021/04/02

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北水恢復生氣，帶動港股回升，對於捱價甚久的散戶們，頗有守得雲開的感覺。今周來自港股通的淨流入接近百億，至95.5億元人民幣，單是周五（4月1日）便有40億元人民幣流入，看來第二季有個好開始！

有趣的是，北水取向又變，新經濟股再次得寵。過去數周，慘遭拋售的美團（03690）終於重新錄得淨流入，規模約為7.7億元，明顯比上周有很多改善。

同時，微盟（02013）、中芯國際（00981）、藥明生物（02269）小米集團（01810）全部獲北水買入，同樣是過去數月少見。至於騰訊（00700）一周淨買入達56億元，單在周五就有30.5億元流入，刺激當日股價大漲7.2%。

另一邊廂，中國移動（00941）則被北水沽出，淨賣出為7.7億元，且看第二季新舊經濟股會否轉莊，由新經濟股重新打骰？

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編輯：李秀雯

中國 新經濟 中國移動（00941） 中芯國際（00981） 藥明生物（02269） 港股 經濟

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