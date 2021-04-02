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【小米手機】小米2月全球手機市佔率達13%　成為中國第一大手機廠商　華為全球市佔僅4%

股市 11:28 2021/04/02

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小米成為中國第一大手機廠商。

小米 （01810） 「手機+電動車」兩手抓，燒錢造車並不妨礙其手機業務繼續保持強勁勢頭。數據機構Counterpoint最新報告顯示，2月小米全球手機市場份額達13%，坐上中國第一大手機廠商之位，並居三星、蘋果（美：AAPL）之後，為全球第三大手機廠商。

小米折疊手機MIX FOLD售價近萬，有何特別？詳情【下一頁】

值得注意，小米今年第二季有小米11系列的小米11 Pro、小米11 Ultra和小米11 青春版，以及小米折疊MIX FOLD系列即將開售。

Counterpoint統計全球手機市佔排名：
三星 20%
蘋果 17%
小米 13%
OPPO 12%
vivo 10%

小米造車投資界怎麼看？詳情【下一頁】

Counterpoint數據顯示，三星繼續佔據全球手機市場最大的市場份額，其全球市場份額高達20%。蘋果全球手機市場份額達17%，緊隨其後。

至於昔日中國手機品牌霸主華為，市場份額萎縮至4%。OPPO市場份額為12%，緊隨小米之後，全球排第4；vivo市場份額為10%。此外，榮耀則以2%的市場份額跟在華為之後。

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編輯：陳華

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