【新冠疫苗】世衛批歐洲接種速度太慢 令人無法接受

正值世界各地為加快新冠疫苗接種速度之際，歐洲新冠肺炎疫情反復，被世界衛生組織（WHO）批評歐洲各國新冠疫苗接種速度慢到令人無法接受。世界衛生組織表示，現時歐洲新冠肺炎疫情令人擔憂。世界衛生組織亦強調，必須加快新冠疫苗生產速度。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周四（31日）發表聲明指歐洲約9億人口中，只有一成人接種了首劑新冠疫苗，速度「慢到無法接受」（unacceptably slow）。克魯格強調，接種疫苗是擺脫疫情的最佳方法，但疫苗接種速度太慢，勢必延長歐洲疫情大流行時間。

世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用 【下一頁】

克魯格補充，必須加快疫苗生產速度，並用盡庫存中的每一劑疫苗。他警告，若疫苗覆蓋率持續偏低，部分歐盟國家或要以延長封鎖措施為代價。各國政府不要因為已經開始接種疫苗而產生安全錯覺，對疫情掉以輕心。

歐洲現時仍為全球第二最受疫情影響地區，過去一周歐洲新增了160萬宗確診個案，近2.4萬人死亡。德國總理默克爾（Angela Merkel）早前呼籲民眾在復活節假期間遵守封城限制措施，減少聚會。法國本周較早時間宣布，收緊國內疫情限制措施，國內所有學校需要關閉。

責任編輯：李俊儀