Eaton HK推「毛孩宿一宵」住宿優惠　兼辦關注流浪狗慈善放映會

近年飼養寵物風氣盛行。Eaton HK將與Paws United Charity（PUC）合作舉辦慈善放映會，同時推出「毛孩宿一宵」住宿優惠（Dog Fur-iendly Staycation）。

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是次慈善放映會於4月10日舉行，將播放以流浪狗為題的得獎紀錄片「浪浪歷險記」（Stray），電影題目反映出伊斯坦布爾世界著名流浪狗的現實寫照。欣賞電影的同時，毛孩更將免費獲贈一袋ZIWI Peak零食包。電影放映後，訂購「毛孩宿一宵」住宿的客人，更可參與導演兼製片人Elizabeth Lo的問答環節。

Eaton HK將為是次慈善活動提供場地贊助，而PUC將以當日籌集的資金，為全港各區的犬隻及貓隻進行救援、護理及絕育。

毛孩住宿優惠

Eaton HK寵物友善客房（港幣1,500元起），配有由Buddy Bites提供的免費狗零食。客人凡購買兩公斤狗糧，Buddy Bites便會捐贈一公斤狗糧予有需要慈善機構。另外，酒店亦提供一張毛絨狗床、玩具和飲水碗，同時亦包括於房間內免費享用雙人早餐。

Eaton HK x Paws United Charity慈善放映會：

日期：4月10號（星期六）

時間：下午二至四時 / 下午五至七時

地點：九龍彌敦道380號 Eaton HK 一樓Eaton House （Kino影院）

票價：$400 一人 + 一隻狗狗 （攜同多一隻狗狗加 $50，最多可攜同共兩隻狗狗）

報名表格： https://bit.ly/pucstray-dog

責任編輯：蘇穎琪

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