纜車都可以食嘢？ 昂坪360推出限定特色下午茶

昨日愚人節，在昂坪360 Facebook睇見一段消息：「突發，纜車竟然可以食嘢，仲要係High Tea！」大家

都知道，响公共交通工具唔可以食嘢，點解响纜車竟然可以食嘢？即刻致電昂坪360問過究竟？原來响纜車唔可以食嘢，只係趁恆香老餅家100周年大日子，昂坪360破例同恆香合作推出唐餅fusion下午茶套餐，响昂坪360可以食到老婆餅、蛋卷、馬仔等，仲可以睇埋「恆香•百年」展覽館。

展覽館揉合插畫、圖文、實物、影像展品，包括五個展區：「恆香畫廊」、「恆香酒家」、「龍鳳嫁囍」、「元朗市集」、「珍品小典故」，配上互動及趣味元素，更搜羅甚具紀念價值的懷舊珍藏品，當中有近40年歷史的大紅花轎，同時亦聯乘本地玩具品牌「小城故事」，裝飾出地道香港懷舊場景，締造出新舊交融的獨有氣息，與你一同回味過去的點點滴滴。

昂坪360推出另一個活動，留言講低你嘅下午茶心水Menu，最具創意嘅10位朋友會獲得昂坪360雙人來回纜車門票以及恆香經典小食！

昂坪360公關表示：「依家做網上推廣，真係少啲創意都留唔住網民嘅目光。好似回顧番今年愚人節嘅post，好多品牌都幽自己一默，以昂坪360為例，佢而家同恆香老餅家有個聯乘合作，佢就講笑話可以喺纜車入邊食恆香中式下午茶High Tea一番，然後借題發揮同大家玩個遊戲送纜車門票同恆香小食，吸引人比like同埋留言。所以話要突圍而出，真係少啲腦力都唔得㗎！」

📣參加方法︰Like 昂坪360纜車 Ngong Ping 360 Cable Car facebook + Like【#昂坪有禮｜🚡昂坪360推出限定特色下午茶🥂】post + 留言你嘅創意Tea Set Menu

https://www.facebook.com/159538216427/posts/10157606067406428/?d=n

🚩截止日期：4月7日中午12時

🎉公佈得獎：4月9日

🎁獎品詳情︰昂坪360雙人來回纜車成人門票兩張及恆香經典小食一份，包括迷你皮蛋酥、老婆餅、迷你合桃酥（各1件），咖啡雞蛋卷（6枝）及馬仔（2件）

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李秀雯