遠東發展購卓悅可換股債 志在荃灣物業重建

遠東發展（00035）宣佈斥資近1.3億元，認購卓悅控股（00653）旗下APEX Centric Investment Limited發行的1.295億元可換股債券。其全資附公司家峰除認購可換股債券外，同時將優先購買卓悅位於新界荃灣橫窩仔街36-42號及44-50號的卓悅集團中心及卓悅直接或間接持有該物業的附屬公司的股份。家峰亦將獲重建該物業權益，該物業已於荃灣分區計劃大綱圖被規劃為「綜合發展區」。該物業目前被指定為工業／倉庫用途，總建築面積約為22萬平方呎。



債券到期日為2026年4月7日，年利率為8釐（每半年支付一次）， 並可兌換為每股股份面值為0.01元的已繳足股款的普通股。遠東發展董事總經理孔祥達表示：「公司正在轉型，未來電商平台潛力龐大。可換股債券有抵押及擔保，遠東發展又有發展權，物業地點可以發展住宅，這是過可攻可守的投資。」

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編輯：李秀雯