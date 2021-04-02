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創歷來新高 3月地產代理從業員升至41,044人　

理財智慧 14:07 2021/04/02

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樓市交投轉旺，地產代理從業員數字創新高水平。據地產代理監管局資料，截至今年3月31日，持牌代理人數為41,044人，按月增加366人或0.9%，創歷來新高紀錄。對比去年同期的39,358人，按年上升1,686人或4.28%。

代理分行按年增近百間

至於截至上月底，代理分行數目為7,046間，按月上升14間，與去年同期的6,952間，按年增加94間。

據中原資料，該行預計3月份住宅、車位及工商舖物業各類樓宇買賣合約登記可錄約8,700宗。以此計算，即平均約每4.7個人爭一張單。

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編輯：李秀雯

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