【美股收市】落實基建利復甦 標指首越4000關 納指漲1.76%

美國總統拜登（Joe Biden）繼簽署高達1.9萬億美元的疫情紓緩法案後，再公布2萬億美元基建方案的細節，市場憧憬美國經濟可加快復甦，大市周四氣氛向好，標指更首越4000大關；債息回落到1.7厘以下，納指漲1.76%。

納指收市報13480點，升233點；標指漲1.2%，報4019點。道指漲171點或0.5%，報33153點。歐股周四走高，德股及法股都創新高，泛歐指數Stoxx 600收市升0.61%。

美光科技（Micron，美：MU）上季營收勝預期，帶動科技股繼續發力向上，Netflix升3.4%，Alphabet上揚3.3%，微軟奪得軍方合約，股價升2.8% ; 特斯拉(Tesla)先升後挫0.9%。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，隨着疫情漸趨穩定，經濟逐步重啟，家庭消費開支逐步增加，今年物價預料會有所上升，但通脹升勢只屬短暫 ; 目前美國有接近1000萬人仍在尋求工作職位，局方仍未達成就業及通脹雙重目標，因此，儲局現階段的貨幣政策，相信仍會維持寬鬆。

數據方面，美國3月供應管理協會（ISM）製造業指數大升至64.7，勝預期的61.5，創逾37年高位。上周首次申領失業救濟申請人數為71.9萬人，較預期的67.5萬人高。

美元與美債息回軟，金價連升2天，紐約4月期金收報1728.4美元，升12.8美元或0.8%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏