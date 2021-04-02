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海洋公園公開招聘 首日吸引數十人應徵

理財智慧 12:23 2021/04/02

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海洋公園早前獲立法會財委會通過撥款「續命」，園方隨即為將於今年8月、9月開幕的水上樂園啟動招聘。由前日（3月31日）起，園方舉行為期一個月的公開招聘，計劃增聘超過400人，當中約120個崗位為救生員的「全職水上設施營運專員」。其餘工種包括零售、飲食、急救、保安、訪客服務等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等。

前日首日招聘，有約數十人到場應徵，有於疫情下失業多時的年輕人，到場碰運氣。原任職救生員及運動教練的受訪者表示，由於會所游泳池因疫情關閉，本身並非康文署轄下泳池的救生員，沒有基本收入，現時已失業約半年。他說，暫時靠其他兼職支撐，收入減至不足原來一半，有感吃力，期望可以有一份穩定全職，可作嘗試。

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編輯：李秀雯

泳池 全職 兼職 海洋公園 失業 疫情

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