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消委會測試 逾6成洗頭水含污染或致敏物

理財智慧 11:55 2021/04/02

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7成洗頭水含二噁烷、致敏成分　僅有16款建議使用

消委會以市面有售的60款洗頭水進行測試，包括39款聲稱適合一般人士使用、3款標榜女士使用等，每10毫升大約零售價由$0.64元至$15.5不等，差距達23倍，當中有37款評分為5分（5分為最高）， 有5款評為最低分2.5分。

令人最驚訝是，當中逾7成（44款）洗頭水檢出二噁烷、可致敏防腐劑或游離甲醛，二噁烷會對皮膚、眼部和呼吸系統有刺激性，由於是揮發性物質，一般徹底沖洗後不會對健康構成威脅，消委會建議可免則免。

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編輯：李秀雯

甲醛 防腐劑 零售 消委會 污染

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