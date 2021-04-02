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不再打八折 傳銀行放寬自僱人士入息審查

股樓投資 11:59 2021/04/02

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市場消息透露，大型銀行推出新按揭安排，即日起以花紅計算薪金及自僱人士的入息，不再需要「打八折」計算。非固定入息計算方法維持在過去6個月的平均數，料相關措施4月開始。有業界人士預計，措施對樓市有正面作用，有望帶動交投量。

據悉，過去透過花紅形式計算薪金的行業，包括保險業、地產代理等，向銀行申請按揭時，銀行計算其入息會以過去兩年的收入計算平均數，並再打八折。然而，疫情下，失業率上升，早前多家銀行已先後縮短計算期，由兩年收窄至最近期六個月平均數。

不過，有消息稱，當中「打折扣」措施預計將會取消，計算時期維持在過去六個月，預計自僱人士等更容易通過壓力測試。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，上述措施放寬對樓市有正面作用，估計將會刺激交投量，令過去對樓市保持觀望的市民，有更大誘因入市。曹德明指，個別大型龍頭銀行已實行此放寬措施，料其他銀行或將跟隨。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，上述做法反映銀行認為疫情開始消退，按揭取態轉趨積極。

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編輯：李秀雯
 

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