【新股IPO】第二季不能錯過的焦點新股　一文話你知

今年香港新股上市管道強勁，受惠於中概股回流上市，截至今年首季集資規模已錄得超過1300億，較去年增長逾8倍。市場快將迎來第4隻中概股外，踏入第二季，仍有多間企業準備招股，行業包括餐飲、房托、物流及生物科技公司。

單計去年已經有9隻中概股回流

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奈雪的茶

據外電引述消息人士指，奈雪的茶計劃集資5億美元（約38.75億港元）。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。消息指，奈雪的茶最快於5月招股。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶遞交上市申請 傳計劃集資逾38億

順豐房託

順豐控股（深：002352）分拆順豐房託在港上市，外電報道，順豐房託計劃集資3億美元（約23.26億港元）。另一消息指，瑞信及摩根大通為聯席全球協調人，最快於今年第二季或5月上市，星展為獨家保薦人。

【新股IPO】順豐房託集資23億元 最快今季上市、王衛擔任主席

京東物流

外電報道，京東物流計劃集資約40億美元（約310億港元），估值可達400億美元（約3101億港元），最快今季上市，聯席保薦人包括美銀證券、高盛、海通。

【新股IPO】京東物流啟動港上市、傳集資310億元

英科醫療科技

內地醫療器械公司英科醫療（深：300677）公布已向聯交所遞交H股上市申請。據外電報道指，英科醫療計劃今年上半年在港上市，集資最少78億美元（約78億港元）。高盛及招銀為聯席保薦人。

英科醫療於2017年7月在A股創業板上市，業務主要為個人防護裝備供應商，業務遍及全球。受惠於疫情，截至去年首9個月公司收入按年增5.6倍至87.7億（人民幣，下同）；應佔利潤按年增至42.9億元，2019年同期為1.24億元。

心瑋醫療

心瑋醫療科技於今年1月27日遞交上市申請。消息指，心瑋醫療科技計劃集資約3億美元（約23.25億港元），最快於今年第二季上市，聯席保薦人為高盛及中金。

【新股IPO】心瑋醫療科技擬第二季來港上市 集資23億元

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記者：謝卓榮