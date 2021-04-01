【京東9618】 京東157億人幣 轉讓多項資產予京東數科 後者傳將申請科創板上市

京東集團（09618）公布，通過一家子公司與京東數字科技訂立最終協議，該集團將京東智聯雲業務以及部分資產，總價值約157億元人民幣，作為對價轉讓予京東數科，以獲得京東數科發行的普通股。該項交易於昨日完成後，於京東數科的股權增至約42％。該集團指，相信通過該交易，本將繼續專注於其核心競爭力及協同業務以更好服務客戶，且京東數科將更好地為其商業合作夥伴提供一套領先技術服務。京東周四收報336.2元，上升4%。

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外電同日亦報道，京東集團將京東雲和人工智能業務分拆給京東數科後，京東數科或再提出內地科創板IPO申請。市傳京東早前已有意安排科技業務於科創板上市，然而由於阿里系的金融科技平台螞蟻集團煞停上市計劃，商業環境出現變化之下也令京東改變計劃。此外外電亦指，中證監最快將於本月發布科創板調整修訂後的細則，對科創板上市企業將更強調「硬科技」；並對企業的財務狀況進行更嚴格詳細的審查，以提高上市公司整體質量並保護投資者。

京東系目前的上市公司包括京東健康(06618)和達達集團(美：DADA)，另外集團正申請把京東物流在港上市。

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