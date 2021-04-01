▲ 【中美角力】美銀：繼貿易戰科技戰後 中美將爆發氣候戰

中美關係持續緊張，美銀ESG研究團隊認為，中美繼貿易戰、科技戰及金融戰後，雙方新一輪最有可能比併的將是氣候戰，因氣候變化是未來十年主導經濟及政治的議題。「氣候變化不僅是拯救地球那麼簡單，相信各國在氣候方面的策略，將會成為通往全球霸權的途徑。」

氣候變化議題於近年愈益受關注，去年疫情更令關注度進一步提高。美銀分析員指，氣候變化將對部分領域構成壓力，包括供應鏈優勢、本土製造業政策、人權相案及碳排放相關徵稅等。

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美銀指，中國於2010至2020年間對能源轉型的投資已超過美國，接近2：1的比較，去年中國在相關領域投資及研發開支增加10.3%至2.44萬億元人民幣。

誰掌握及控制電動車技術 必有極大優勢

美銀稱，氣候變化帶來的經濟影響，可以高達69萬億美元，而氣候轉型相關投資每年可升至約4萬美元，而且能源獨立性及供應鏈的控制，也與地緣政治的權力平衡息息相關，預期原油需求將於2030年達至高峰。該行相信，美國會加快立法及創新，引導資新流向風電、太陽能、氫能等再生能源。

全球加快發展電動車，美銀認為，現時全球五成交通運輸均使用燃油，當中汽車以大多數，故未來誰可以掌握及控制電動車及電動車相關技術，必然有極大優勢。

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