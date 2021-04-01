【大行報告】高盛肯定嗶哩嗶哩獨特的社區文化價值　首予「買入」評級、目標價上望1219元　

▲ 嗶哩嗶哩首次獲高盛覆蓋。

嗶哩嗶哩B站 （09626） 第二上市後首獲高盛覆蓋。高盛力撐B站，稱其用戶及盈利增長將會形成雙輪驅動，股價潛在近五成升幅。高盛予B站「買入」評級，港股目標價望1219元，美股目標價上看157美元，以周三收市價計，分別有47.2%及49.5%的上升空間。

高盛看好B站有三大因素：1）作為中國Z世代最大的用戶聚集基地，料B站可在2023年前實現月活躍用戶4億的目標。2）B站平台擁有高質及豐富的內容為拓展用戶的奠定基礎。3）B站採取多渠道變現的策略有望進推動盈利增長。

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高盛肯定B站獨特的社區文化價值，及其對Z世代年輕人群的充分理解並調動他們積極參與社區互動。該行認為B站選擇了一條清晰的「賽道」，並希望其在這條賽道中能夠持續保持強勁的增長勢頭。另外

B站正在搭建一個視頻內容生態圈，透過提供各類視頻內容，全方位滿足觀眾娛樂、動漫、科技、生活等各方面的內容需求。B站目前也加大對OGV（Occupationally Generated Video，專業機構生產視頻內容）投入，以及拓展IP產業鏈。高盛強調，B站能夠憑藉人工智能（AI）及內容推送算法更好地明確用戶的興趣所在，相信B站能夠維護好一個高粘度的社區。

在此基礎上，B站正在透過遊戲、廣告、直播及訂閱等多渠道變現，從而提高盈利。高盛指，B站的受眾吸引了許多廣告商，預計將會帶來高利潤的廣告收入。

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編輯：陳華