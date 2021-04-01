【美股焦點】拜登推2萬億美元基建計劃　標普500指數首次企上4000點

美國總統拜登（Joe Biden）本周三在工業重鎮匹茲堡公布其最新基建計劃，預計規模為2萬億美元，主要聚焦於投資交通和潔淨能源等基建設施，同時改善美國經濟不平等現狀。周四（4月1日）開市後美股走高，標普500指數升0.79%，報4004點，歷史上首次突破4000點，納指反彈強勁，升1.7%，道指微升0.2%。

市場聚焦拜登基建計劃細節，當中6,210億美元將用於道路、橋樑、港口等交通運輸設施的重建；約3,000億美元用於住房及學校建設；4,000億美元用於照顧國內老人和殘疾人士；5,800億美元振興製造業，另有超過3,000億美元用於改善飲用水設施、興建高速寬帶網絡及電網等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

拜登指基建計劃預計持續8年，資金主要來自於增加稅收，預計將公司稅率由原本21%提高到28%，增加的稅收將用來抵消部分基建開支，加稅計劃則預計在15年內分階段實施，加稅計劃料會在國會內遭受共和黨人反對。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機