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【細味醺徒@iM網欄】女清酒釀酒師的實而不華-幻舞

名人薈萃 18:04 2021/04/07

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女清酒釀酒師的實而不華-幻舞

剛過去的周一，我與太太去吃法國菜，主菜是牛及羊，便找一杯紅酒作配搭。侍應拿酒單過來，有些酒藏比較少見，就留下酒單來先google一下它們的來歷。其中一枝酒，據說是由女性釀酒師釀造，比較罕有，就特意點了一杯品嚐。釀酒是一種藝術，女性釀酒師往往能釀出獨特的酒質。一嚐之下，果然不錯，酒體混圓，香氣飽滿，餘韻不算太濃烈，溫婉得來卻札實。

著名女釀酒師的作品
紅酒世界有女釀酒師，素來被外間認為「大男人」主義的日本社會，在清酒這個充滿陽剛氣味的領域裡，會有女杜氏（釀酒師）嗎？其實也有，但著實不多，其中一位便是酒千藏野酒藏，釀造銘柄「川中島幻舞」的千野麻里子。這銘柄在日本的酒評網中長期名列前矛，穩佔頭十位，而且不易「入手」。因為日本國內已很好賣，而且產量不多。由於在網上較難找到她較高階的產品，也就選一些中價貨回來試試。

傳統與新派酒的結合
這枝川中島幻舞吟釀，未算是酒評網內最受歡迎的，評分屬中上，本來期望不算太大，但卻有意外收穫。首先，是它的香氣，您想不到吟釀也有很柔和的果香，入口則是偏向近年日本流行的旨味（偏甜）。不過它也不算甜，一點也不膩口，而且米香的餘韻是與別不同的一類，您會喝到傳統清酒強調的米香，但卻不帶苦澀，也就是女性釀酒師往往能夠釀出的平衡。

自降身價反提升性價比
喝著在看看酒瓶的數據，怪不得它的香氣不錯呢！原來，它的精米部合度是49%。當不少50%精米部合的酒，也「偷雞」自行升格為大吟釀時，難得此酒藏寧可自行「降格」，自定為吟釀，價錢便宜一點，連運費不用二百港元，卻又提供物超所值的質素。相比起買了大吟釀回來，卻發現精米步合是50%而與本來的預期大相逕庭，我更愛它的實而不華。

可惜的是，我原來訂了兩枝幻舞，卻在忙亂間填錯了資料，最終只送來了一瓶，要留待下回再試這銘柄的另一系列了！

49%的精米步合卻定為吟釀

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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