十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！

樓市持續旺勢，多區屋苑屢見高價成交，成交量更創近10年新高。據中原地產統計，十大屋苑上月共錄397宗成交，除了按月升約兩成，更創8年新高。不過，即使樓市旺，上月竟然仍有三個屋苑呎價不升反升。其中港島藍籌屋苑太古城呎價，按月微跌0.8%至19,400元。

值得留意的是，雖然成交量急升，但個別屋苑呎價不升反跌，以將軍澳新都城為例，雖然上月成交量創8年半新高，但呎價按月跌0.9%至16,660元（見下圖）

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑坦言，今年首季，樓市表現可謂愈戰愈勇，由農曆新年的小陽春，變成現在的大牛市，樓價平穩向上。他預計，隨着疫苗普及接種，疫情明顯好轉，料限聚令逐步放寬，市場購買力亦因此進一步釋放，而二手交投亦已擴散至二、三綫屋苑，相信復活節長假二手交投暢旺。

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