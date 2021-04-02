  • 29°C
香港時間 : 2021402日 (五) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！

股樓投資 11:00 2021/04/02

分享：

樓市持續旺勢，多區屋苑屢見高價成交，成交量更創近10年新高。據中原地產統計，十大屋苑上月共錄397宗成交，除了按月升約兩成，更創8年新高。不過，即使樓市旺，上月竟然仍有三個屋苑呎價不升反升。其中港島藍籌屋苑太古城呎價，按月微跌0.8%至19,400元。

值得留意的是，雖然成交量急升，但個別屋苑呎價不升反跌，以將軍澳新都城為例，雖然上月成交量創8年半新高，但呎價按月跌0.9%至16,660元（見下圖） 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑坦言，今年首季，樓市表現可謂愈戰愈勇，由農曆新年的小陽春，變成現在的大牛市，樓價平穩向上。他預計，隨着疫苗普及接種，疫情明顯好轉，料限聚令逐步放寬，市場購買力亦因此進一步釋放，而二手交投亦已擴散至二、三綫屋苑，相信復活節長假二手交投暢旺。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？
2021/03/31
【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？
【2021新盤】西營盤尚瓏首張價單登場　開放式折實688萬起　平均呎價逾3萬　發展商：對銷情有信心
2021/03/31
【2021新盤】西營盤尚瓏首張價單登場　開放式折實688萬起　平均呎價逾3萬　發展商：對銷情有信心
【有相睇】首置客破頂價買海之戀．愛炫美　兩房要逾1100萬　單位內籠如何？
2021/04/01
【有相睇】首置客破頂價買海之戀．愛炫美　兩房要逾1100萬　單位內籠如何？
上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房
2021/04/01
上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房
外籍機師講價成功　單位可借高成數按揭　代理：客人決定在港打造穩定居所
2021/04/01
外籍機師講價成功　單位可借高成數按揭　代理：客人決定在港打造穩定居所
私人屋苑 樓價 二手市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【網民熱話】一家三口搬去九龍灣 德福淘大不知點揀　網民：其實仲有第三選擇
【網民熱話】一家三口搬去九龍灣 德福淘大不知點揀　網民：其實仲有第三選擇
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人