【BNO移民】英國又再加最低工資  　金額比香港多幾多？

近年，不少人有意移民離港，其中英國為最熱門的地方。不過，移民英國要考慮工作問題。事實上，英國與香港一樣，都設有最低工資，惟稍有不同的是，不同的年齡階層，有不同的最低工資。重要的是，所有界別的最低工資，均比香港高。早前英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）確認上調最低工資水平，由4月1日起生效，其中23歲或以上僱員的最低時薪加至8.91英鎊（約96港元）。

英國最低工資一覽

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

按時薪8.91英鎊、每月工作22天、每天工作8小時計，一個月可賺1,568.16英鎊（約16,873港元）。不過，要留意的是，英國稅制與香港不同，如要支付國民保險（National Insurance）供款，而且亦有入息稅，扣掉稅項後，每月所得的未必有想像中多。更重要的是，英國各大城市的物價與香港不同。

【網民熱話】同事去年移民 因搵唔到工打算回流 網民：移民潮都未完 回港潮就已經開始？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機