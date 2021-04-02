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【BNO移民】英國又再加最低工資  　金額比香港多幾多？

環球政經 12:01 2021/04/02

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近年，不少人有意移民離港，其中英國為最熱門的地方。不過，移民英國要考慮工作問題。事實上，英國與香港一樣，都設有最低工資，惟稍有不同的是，不同的年齡階層，有不同的最低工資。重要的是，所有界別的最低工資，均比香港高。早前英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）確認上調最低工資水平，由4月1日起生效，其中23歲或以上僱員的最低時薪加至8.91英鎊（約96港元）。

英國最低工資一覽

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按時薪8.91英鎊、每月工作22天、每天工作8小時計，一個月可賺1,568.16英鎊（約16,873港元）。不過，要留意的是，英國稅制與香港不同，如要支付國民保險（National Insurance）供款，而且亦有入息稅，扣掉稅項後，每月所得的未必有想像中多。更重要的是，英國各大城市的物價與香港不同。

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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