【山地悠遊人生@iM網欄】香港之光，文華東方

▲ 文華東方酒店

第四波疫情好轉， 但外遊依然無望， 只好繼續 Staycation。疫情令所有酒店遊客入住率幾乎零。 香港文華東方酒店如此有質素的酒店為求維持營運，亦降價吸客，朋友極力推薦，說雖然減價促銷， 但依然保持以客為本，服務態度非常之好，不論設施， 環境衛生，都是豪華酒店的典範。

香港文華東方酒店是全亞洲其中一家最佳酒店，不少名人政要曾在此居住，包括已故戴安娜王妃、已故英國首相戴卓爾夫人、美國已故總統尼克遜與老布殊， 是香港歷史悠久的酒店。 文華雖然有點歷史，但曾耗資十億進行大規模翻新工程，房內設施保持得很好。文華扒房、快船廊 Clipper Lounge自助餐及下午茶全部都好出名。 我等小市民， 趁有優惠，終於可以享受屢獲殊榮的香港之光－文華東方。

剛開幕的文華閣

▲ 剛開幕的文華閣

▲ 文華閣無酒精飲料免費任飲，各酒類在黃昏雞尾酒時段提供

為追上時代，酒店增設貴賓廳文華閣， 2021年2月1號剛開幕，這次主要是想試新開幕的文華閣。酒店交通便利， 從中環地鐵站 E出口一上去就看到，不用一分鐘就到酒店。訂了文華閣房間，可以直接到23樓辦理登記入住和退房手續，不需要在大堂排隊。全新的文華閣裝潢華麗典雅， 面對皇后像廣場景觀，環境舒適，很切合酒店本來的風格。 有幸入住套房，眺望維港、 立法會和匯豐總行， 有個特大浴缸，一嘗望住摩天輪浸浴心願。 浸泡了2次玫瑰花浴。

▲ 望住摩天輪浸玫瑰花浴

服務細心周到， 送上傳統香港小食龍鬚糖、蛋卷、文華餅店朱古力和曲奇 , 多款水果。 最驚喜是一小盒上等普洱茶， 裡面有兩片， 晚飯後一邊聊天， 一邊泡茶， 一大樂事。

▲ 傳統香港小食龍鬚糖、蛋卷、曲奇和多款水果

▲ 文華餅店朱古力

▲ 房間附送一小盒上等普洱茶

普通房包早晚餐連服務費 $2178， 文華閣客房連服務費$3278， 皇后像廣場景觀套房連服務費後 HK$5,500起， 三道菜晚餐可選擇於客房或Café Causette享用。所有房間最多只可以兩大一細入住，而房價只包兩位成人餐飲。

▲ 三道菜晚飯，選擇在房間享用

入住文華閣客房或套房住宿，可享用行政酒廊專屬禮遇， 包括

～私人入住和退房體驗

～供應早餐和下午茶

～全日供應輕盈小食、非酒精飲品、汽水、咖啡及茶

～供應晚間開胃小菜, Moët香檳、多款葡萄紅白酒、指定烈酒和啤酒

～迷你酒吧提供免費啤酒和非酒精飲品

～迎賓水果及每日夜床服務

～每次入住可免費熨燙兩件衣服

～每次入住可使用文華閣行政會議室兩小時

可在文華閣任飲任食，有早餐、下午茶、傍晚開胃小菜，全日都有小食同飲品供應！ 文華閣員工實在太優質， 服務超卓， 照顧周到。文華下午茶馳名的傳統鬆餅 Scones 連玫瑰花果醬和其它甜點都可試到， 咖啡更是一絕。 雞尾酒時段時間會有熱食、咸點、甜點等等， 食物選擇不多，但精緻美味， 酒類多選擇，喝了兩杯Moët香檳和一杯威士忌，我與家人都心滿意足。

▲ 文華閣下午茶

▲ 下午茶的甜點都是文華餅店出品

▲ Moët香檳

▲ Cappuccino

▲ 酒類多選擇，包括多款威士忌

▲ 對著美景喝Moët香檳和威士忌

▲ 文華閣下午茶提供馳名的傳統鬆餅 Scones

快船廊及文華閣均提供自助早餐， 目測幾乎所有客人都選擇快船廊。 無它，快船廊對著宏偉的大堂，食物選擇多，鮮果汁有五款， 點心精美， 蝦餃好好吃。

▲ 文華閣早餐，選擇沒有快船廊多

▲ 快船廊早餐多選擇

▲ 快船廊提供多款精美點心

▲ 快船廊對著宏偉的酒店大堂

注意：如兩大一細入住文華閣客房或套房，小童0 至 2 歲免費，3 歲以上每位收取 $550 ，另加一服務費。我訂房時沒有留意到， 誤解了， 因為一般酒店11歲以下的小童都可以跟隨大人一起免費進入貴賓聽。 申請成為文華東方 Fan of M.O.會員額外禮遇， 包括兩位成人和一位12歲以下的小童於快船廊或Café Causette享用早餐。送朱古力， 為 12 歲以下兒童免費提供加床服務。

文華東方酒店所有員工都很親切有禮及有效率，特別讚揚 Florence， 她耐心聆聽我這麻煩客的要求， 細心講解，Florence 記性非常好， 還記得幾個月前入住客人（我朋友）的名字。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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