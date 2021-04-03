【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中的水塘 拉希迪亞(Rachidiya)

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【靈感特薄時@iM網欄】創意歎息橋（二）「用廣告說故事」之前
今天我倆較平日早起床，吃過早餐後，穆罕默德駕車距離沙漠車程約
穆罕默德說，Hami 是他兒時一齊工作的好朋友。不過多年前，
在這段時間每次看見他們一起，總有說不完的話題，
途中，Hami 突然拿着手電問我香港有甚麼音樂? 這刻真的被「考起了」! 我隨機揀選了容祖兒演唱會的音樂播放。
近三小時的車程，我們終於到達目的地了，
穆罕默德說，這個水塘是供應沙漠及周邊一帶的區域，
此外，發現該水塘周邊有不少垃圾及沒有圍欄等設施，外人很易內進
穆罕默德曾說，他們從小至大都是飲用井水，沒有煲水及將水過瀘的
拉希迪亞(Rachidiya)的水塘位置於山區公路，
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子