【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中的水塘 拉希迪亞(Rachidiya)

今天我倆較平日早起床，吃過早餐後，穆罕默德駕車距離沙漠車程約 三小時城市；我們先到梅祖卡接載他的好朋友Hami 一同出發。

穆罕默德說，Hami 是他兒時一齊工作的好朋友。不過多年前， 他離開沙漠到馬拉客什工作，由於近期旅遊業暫停， 所以他亦返回梅袓卡的家裏休息。

在這段時間每次看見他們一起，總有說不完的話題， 今次的旅程也不倒外，車廂裡，除播放摩洛哥輕快音樂外， 就是他們滔滔不絕、大聲說大聲笑的聲音， 有時候也被他們的樂天喜悅真性情感染。

途中，Hami 突然拿着手電問我香港有甚麼音樂? 這刻真的被「考起了」! 我隨機揀選了容祖兒演唱會的音樂播放。

近三小時的車程，我們終於到達目的地了， 眼前一望無際的水塘拉希迪亞(Rachidiya)， 在陽光照射下清晰的水呈翠綠色，風景優美， 而周邊也有數群小綿羊在山道而行，但一直又看不見牧羊人。我看着 這群跳跳紮的小綿羊看似懂路趕回家吧？

穆罕默德說，這個水塘是供應沙漠及周邊一帶的區域， 由於近年驟雨量減少，令水塘存儲量下降。他說， 現我們站立的位置應是儲水的，他更指着對面的山路高顶端， 有充足的雨水，水塘儲水量可高達這位置。

此外，發現該水塘周邊有不少垃圾及沒有圍欄等設施，外人很易內進 ，而且我對水塘的衛生有點疑慮。

穆罕默德曾說，他們從小至大都是飲用井水，沒有煲水及將水過瀘的 習慣，所以，這裏的水極不合適我，擔心水土不服， 建議購買矌泉水給我飲用。

拉希迪亞(Rachidiya)的水塘位置於山區公路， 沒有標誌介紹，不是當地人，容易錯過這個翠綠色的水庫。

▲ 翠綠色的水塘

▲ 數年驟雨量少，水塘儲水量不足

▲ 現站立的位置不應該乾旱的

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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