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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中的水塘 拉希迪亞(Rachidiya)

名人薈萃 09:30 2021/04/03

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今天我倆較平日早起床，吃過早餐後，穆罕默德駕車距離沙漠車程約三小時城市；我們先到梅祖卡接載他的好朋友Hami 一同出發。

穆罕默德說，Hami 是他兒時一齊工作的好朋友。不過多年前，他離開沙漠到馬拉客什工作，由於近期旅遊業暫停，所以他亦返回梅袓卡的家裏休息。

在這段時間每次看見他們一起，總有說不完的話題，今次的旅程也不倒外，車廂裡，除播放摩洛哥輕快音樂外，就是他們滔滔不絕、大聲說大聲笑的聲音，有時候也被他們的樂天喜悅真性情感染。

途中，Hami 突然拿着手電問我香港有甚麼音樂? 這刻真的被「考起了」! 我隨機揀選了容祖兒演唱會的音樂播放。

近三小時的車程，我們終於到達目的地了，眼前一望無際的水塘拉希迪亞(Rachidiya)，在陽光照射下清晰的水呈翠綠色，風景優美，而周邊也有數群小綿羊在山道而行，但一直又看不見牧羊人。我看着這群跳跳紮的小綿羊看似懂路趕回家吧？

穆罕默德說，這個水塘是供應沙漠及周邊一帶的區域，由於近年驟雨量減少，令水塘存儲量下降。他說，現我們站立的位置應是儲水的，他更指着對面的山路高顶端，有充足的雨水，水塘儲水量可高達這位置。

此外，發現該水塘周邊有不少垃圾及沒有圍欄等設施，外人很易內進，而且我對水塘的衛生有點疑慮。

穆罕默德曾說，他們從小至大都是飲用井水，沒有煲水及將水過瀘的習慣，所以，這裏的水極不合適我，擔心水土不服，建議購買矌泉水給我飲用。

拉希迪亞(Rachidiya)的水塘位置於山區公路，沒有標誌介紹，不是當地人，容易錯過這個翠綠色的水庫。

 

翠綠色的水塘

數年驟雨量少，水塘儲水量不足

現站立的位置不應該乾旱的

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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