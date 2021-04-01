【觀塘變天】市建局觀塘市中心重建計劃 裕民坊公共運輸交匯處4月2日起啟用（附車站巴士小巴路綫）



過去數年觀塘開始出現大變天，位於市中心的觀塘市中心重建項目是香港歷史上最大規模的市區重建項目，該重建計劃第2、3期發展內（即住宅項目凱滙）的全新商場，於上月中正式命名為「裕民坊Yue Man Square (YM2)」。「YM2」商場及公共設施總面積逾35萬平方呎，場內設有全港首個室内空調智能公共運輸交匯處，也於周五（4月2日）起啟用。

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市區重建局指，以裕民坊一帶作為終點站或中途站的 8 條巴士線及 21 條專線小巴及公共小巴路線，將遷入這個結合多項創新和智慧元素的公共運輸設施。

新交匯處結合多項創新和智慧元素，包括巴士總站採用「人車分隔」概念，設有全港首個配備空調的室內候車區，並應用人工智能感應的登車閘門控制系統；小巴總站裝設本地研發的智能通風裝置，加強車站內的空氣流動；預留3個提供電力供應的位置，以便日後安裝電動公共小巴快速充電設施，屆時，裕民坊公共運輸交匯處將有可能成為全港首個提供充電服務予公共小巴的車站。

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此外，商場獲5G網絡全面覆蓋，公眾也可透過高速Wi-Fi 無綫上網服務，接收巴士訊息及瀏覽不同資訊。商場並設有無障礙洗手間、升降機及視障人士引路徑等設施，並歡迎導盲犬進入。

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市建局連同多個政府部門、巴士及公共小巴營運商將於4月2日凌晨展開遷移車站工程。涉及遷站的巴士和小巴路線的尾班車，在現時車站開出後，工程承辦商將臨時封閉車站，並張貼搬遷告示，提示乘客於4月2日起，可前往裕民坊公共運輸交匯處繼續乘搭相關路線，而巴士總站的首班車將於早上5時30分開出。



新交匯處設有 10 個行人出入口，外與協和街、物華街、康寧道和裕民坊四條主要街道連接；內與第二、三發展區商場—YM2 內二十四小時開放的行人通道匯合，便利鄰近地區的居民從不同位置進出公共運輸交匯處。



為協助指示乘客前往新交匯處，市建局已安排約40名服務大使，4月2日起於新交匯處各個出入口、觀塘港鐵站及裕民坊一帶，向市民派發印上宣傳短片二維碼的宣傳單張，介紹於交匯處乘車的方法、出入口位置及服務安排。

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記者：陳詠妍



