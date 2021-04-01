【基金爆倉】再有投行受Archegos爆倉波及　瑞穗恐損失9000萬美元

據報南韓基金經理Bill Hwang旗下的家族投資基金Archegos Capital爆倉，令數間大型投行大規模拋售，市傳銀行業需為止埋單計數50億至100億美元。繼瑞信、野村之後，本周四（4月1日）日本瑞穗金融集團（Mizuho）據報亦受波及。

據日本媒體報道，瑞穗與Archegos有業務往來，或是第3家受Archegos爆倉波及的日本銀行，預計將因此虧損約合9,000萬美元。此前野村證券已表示因此虧損達20億美元，三菱日聯證券部門預計將虧損近3億美元。

由於瑞穗並不為Archegos提供對沖基金服務，因此受影響較小。早前瑞穗發言人Masako Shiono曾表示，不對個別客戶發表評論，又指目前沒有事件會影響公司盈利預測，一旦發生亦會及時披露。

【基金爆倉】對冲基金被強行平倉 上周多隻中概股急跌 專家剖析撈底策略【下一頁】

以下美股曾因遭Archegos爆倉大規模拋售

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