曾淵滄：補地價補充政府收入

本周二（30日），全國人大常委終於完成修改香港《基本法》附件一及附件二，完善香港特區的特首選舉與立法會選舉的方法。從此，中央政府對香港特區的管制能力大大加強，有部分評論，稱接下來的事將會是「鬥地主」，是1949年那樣的進行土地改革，強行徵用地產商手上的農地。筆者覺得發生的機會很低很低，我不排除特區政府會動用土地徵用令。

實際上，這種徵用土地的事在過去、現在早已出現。目前古洞北的開發，相當部分的土地是徵用的。不過，徵用過程對業主的賠償相當可觀的。

周二，全國人大常委公布了修定後的《基本法》附件一及附件二之後，本地地產股股價多數上升，這也說明了股票投資者根本不信中央「鬥地主」的說法。地產商依然可以通過補地價將農地改劃為住宅用地，也可以通過官商合作方案，由特區政府參與道路基建，以提高土地發展的地積比率。

與此同時，地產商則提供部分土地供特區政府興建公共房屋。特區政府絕對不會毫無節制地動用土地徵收法令四處收地。

對特區政府而言，賣地收入、補地價收入是重要的財政收入來源，不能中斷，林鄭月娥已經決定大部分政府土地會用來興建公共房屋。因此，賣地收入也自然會減少，這就得通過補地價的收入來補充。補地價可以是農地改為住宅用地，也可以是新舊屋重建，拆掉樓房不高的舊屋，改建數十層高的高樓，這就得補地價。這樣，補地價會成了特區政府另一類的「賣地」收入，也維持私人住宅的適量供應，不會過多也不會過少。

可放心改革商界

完善香港選舉制度之後，商界在特首選舉的影響力大大降低，特首不再需要看商界的臉色，可以大刀闊斧改革商界。但是，不論如何改革，香港房地產市場依然會是一個自由市場，由市場的力量來決定供應與需求。實際上，今日內地各大小城市新樓房的主要供應商，也是民間的地產商提供。當然，地產商有民營資本，也是國家企業，這種情況在新加坡也很普及。民營、國營地產商都站在同一個條件之下自由競爭，民營、國營地產商都是上市公司，股民對這兩類股並沒有偏好。

全國人大代表大會通過要完善香港特首選舉法時是今年2月，而最新的2月份香港二手樓的樓價指數也創出7個月新高，這也說明買樓的小投資者也不擔心香港樓價會下跌，依然願意付較高的價格追購心目中的二手樓盤。將來，一旦香港與內地邊境開放，內地買家自由前來香港買樓後，樓價更可能再上升。

本文節錄自702期WEALTH 置業安居

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