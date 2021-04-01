【阿里巴巴9988】獲阿里B站同時入股 心動全日大升22%

手遊開發商心動公司（02400）於昨日（31日）發行價值2.8億美元，於2026年到期的1.25％可換股債券。據初步轉換價每股63.45元，及假設該等債券獲悉數轉換，該等債券將轉換為最多約3,430.8萬股換股股份，相當於公司現有已發行股本約7.56％。

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債券發行之所得款項總額將為2.8億美元，料籌得淨額2.75億美元（即約11.1億港元），擬用作作提升公司的研發能力及遊戲組合，並提升集團品牌知名度及認可；營銷及推廣遊戲及TapTap；及潛在收購及策略性投資及一般企業用途。

另外，心動擬配售226.6萬股及365.8萬股予嗶哩嗶哩（09626）及阿里巴巴（09988）旗下的淘寶中國，各佔最終擴大股本約4.4％及0.71％，合共2,631.8萬股，每股作價42.38元折讓9.83％，集資11.15億元。獲兩企入股的心動全日大升22%收報57.5元，至於阿里則上升2.5%收報225.6元，嗶哩嗶哩則炒上5%收報870元。

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