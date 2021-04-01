  • 26°C
香港時間 : 2021401日 (四) 22:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】獲阿里B站同時入股 心動全日大升22%

股樓投資 22:04 2021/04/01

分享：

手遊開發商心動公司（02400）於昨日（31日）發行價值2.8億美元，於2026年到期的1.25％可換股債券。據初步轉換價每股63.45元，及假設該等債券獲悉數轉換，該等債券將轉換為最多約3,430.8萬股換股股份，相當於公司現有已發行股本約7.56％。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股  詳情請看【下一頁

債券發行之所得款項總額將為2.8億美元，料籌得淨額2.75億美元（即約11.1億港元），擬用作作提升公司的研發能力及遊戲組合，並提升集團品牌知名度及認可；營銷及推廣遊戲及TapTap；及潛在收購及策略性投資及一般企業用途。

另外，心動擬配售226.6萬股及365.8萬股予嗶哩嗶哩（09626）及阿里巴巴（09988）旗下的淘寶中國，各佔最終擴大股本約4.4％及0.71％，合共2,631.8萬股，每股作價42.38元折讓9.83％，集資11.15億元。獲兩企入股的心動全日大升22%收報57.5元，至於阿里則上升2.5%收報225.6元，嗶哩嗶哩則炒上5%收報870元。

【趣話財經】騰訊高層人事大變動 4月31日生效 新高層余仁傑為何方新聖？  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 心動公司（02400） 港股

上一篇文章

【美股焦點】拜登推2萬億美元基建計劃　標普500指數首次企上4000點

下一篇文章

【異動股】移卡去年純利增逾4倍 大行料創新能力將拉動盈利 全日股價急升一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢